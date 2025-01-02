Герои нашей новой комедии с коротким названием «Джек» готовы встретиться с Новым годом, но для того чтобы сохранить самое важное. Человеку нужен человек. В этом смешном и, конечно, мелодраматическом сюжете мы поговорим о семье и любви, о дружбе и внимании друг к другу.

Ведь бывает и так, что самым желанным становится возвращение старого. Не хочется терять, хочется сохранить то, что стало родным и близким. И тогда приходится идти на самые безумные поступки, придумывать самые неожиданные авантюры и рисковать всем, затаив дыхание.