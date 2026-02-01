Джаз-квартет «Москва» Олега Киреева. Классика джаза: лучшее

Рязанская филармония приглашает ценителей терпких гармоний и утонченных музыкальных высказываний на концерт выдающегося российского саксофониста, композитора и виртуоза джазовой импровизации Олега Киреева и его джаз-квартета «Москва».

В программе вечера — произведения великих мастеров джаза: Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Пола Дезмонда, а также авторские композиции Олега Киреева, Евгения Гречищева и Сергея Хутаса, подготовленные специально для рязанской публики.

Этот концерт — не просто музыка, а настоящая встреча с искусством, где важны не только ноты, но и нюансы интонаций, взаимодействие музыкантов и искренний диалог со зрителями.

