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Джаз к 8 март
10 марта в 19:00
Концерты

Джаз к 8 март

Старый парк

10 марта (воскресенье) в рязанском кафе Старый парк — прекрасный джазовый концерт в честь 8 марта и начала весны.

На сцене — рязанский коллектив «MAIJ 7». Вы услышите джазовые стандарты и хиты мировой эстрады в джазовой обработке. На сцене — пять музыкантов, включая женский вокал, саксофон, флейту. Будет много живой импровизации и особенная программа, посвященная весне, красоте и любви.

Участники:

  • Станислав Глушенков — гитара,
  • Екатерина Леснянская — флейта, саксофон
  • Михаил Бондарук — бас,
  • Мария Круц — вокал,
  • Андрей Моор — ударные.

Возраст
12+