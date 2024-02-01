Джаз к 8 март

10 марта (воскресенье) в рязанском кафе Старый парк — прекрасный джазовый концерт в честь 8 марта и начала весны.

На сцене — рязанский коллектив «MAIJ 7». Вы услышите джазовые стандарты и хиты мировой эстрады в джазовой обработке. На сцене — пять музыкантов, включая женский вокал, саксофон, флейту. Будет много живой импровизации и особенная программа, посвященная весне, красоте и любви.

Участники: