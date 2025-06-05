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Джамбо и маленькое привидение

Хулиганы прозвали Дона кличкой Джамбо — как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Мальчишка хочет доказать всем, что он чего-то стоит и решает принять участие в вокальном шоу «Голос». Помочь ему с подготовкой к конкурсу вызывается маленькое, но обаятельное привидение Мэри. Вместе новые друзья отправятся в головокружительное приключение, в ходе которого им предстоит обрести веру в себя и почувствовать вкус настоящей победы.

Режиссёр
Райан Адрианди, Криснаван Мартантион
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Фэнтези, Драма-комедия

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