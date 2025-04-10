Дыхание шторма

Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.
- Режиссёр
- Алекс Паркинсон
- Актёры
- Вуди Харрельсон, МайАнна Беринг, Лю Сыму, Клифф Кертис, Финн Коул, Кристиан Скиклуна, Дай О'Доннелл, Риз Кхан, Коннор Рид, Ник Биадон
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2025-04-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма