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Дыхание шторма

Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

Режиссёр
Алекс Паркинсон
Актёры
Вуди Харрельсон, МайАнна Беринг, Лю Сыму, Клифф Кертис, Финн Коул, Кристиан Скиклуна, Дай О'Доннелл, Риз Кхан, Коннор Рид, Ник Биадон
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-04-10 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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