Наш дворовый пес совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит потеснить местных гавторитетов и побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.