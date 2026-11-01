Наш дворовый пес совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит потеснить местных гавторитетов и побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.
- Страна
- США, Франция, Бельгия
- Режиссёр
- Янис Белаид, Жереми Дегрюсон
- Продолж.
- 85 мин.
- Премьера
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26 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия