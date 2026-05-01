3 июня в 18:00 открываем персональную выставку Анны Кульминской (Санкт-Петербург) «Две Эммы и я».

Основной фокус проекта — феномен постпамяти и осмысление травмы через призму личного опыта. Изначально он приобретал очертания в форме фотокниги, где через изображения, архивные документы и воспоминания Анна исследовала судьбы двух репрессированных немок Поволжья: прабабушки автора Эммы Карловны Фукс/Бауэр и дальней родственницы Эммы Карловны Ауль/Геймбух. Мы же предлагаем его в качестве камерной выставки.

Сама Анна о своем опыте создания проекта говорит так: «С одной стороны, я работаю как документалист: фиксирую места памяти в Сибири и Поволжье, анализирую письма и справки из семейного архива. С другой — как художник: экспериментирую с фотографией (мультиэкспозиция, съемка на монокль, снятие эмульсии с полароидных снимков), создаю «Документальную поэзию» на основе рассказов моей семьи. Книга позволяет нарративно и полно раскрыть историю жизни двух Эмм, а также мою попытку зафиксировать и сохранить прошлое. Для меня работа с этим объектом позволяет вернуть русских немцев в пространство коллективной памяти, где у них наконец появляется «дом».

Куратор — Леонид Агальцов. Выставка работает до 7 июля.