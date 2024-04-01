Спектакль-променад «Дух театра» это знакомство зрителей с внутренней жизнью театра. Аудио сопровождение в стереонаушниках станет неотъемлемым и основным атрибутом. Главными действующими лицами становятся сами зрители. Как и положено артистам, им будут предложены костюмы, предстоит взаимодействие с реквизитом и внутренняя работа со своим воображением и эмоциями.

Что подразумевается под «духом театра», каждый решит для себя сам после посещения спектакля. Действие же разворачивается как в коридорах закулисья, так и на сценах театра.

Так как вам предстоит побывать в тех помещениях театра, куда не допускаются зрители, просим принести с собой сменную обувь или надеть одноразовые бахилы.