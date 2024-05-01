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Дубровский
7 июня в 19:00
Театр

Дубровский

Рязанский областной музыкальный театр

Мюзикл в двух действиях

Либретто К. Кавалерян

Продолжительность ≈ 2 часа 10 минут

Режиссер-постановщик, хореограф — заслуженный деятель искусств РФ Николай Андросов

Музыкальный руководитель и супервайзер постановки -Валерия Брейтбург

Художник-постановщик — заслуженный художник Чувашии Валентин Фёдоров

«С неба ангела стрела незаметно прилетела, сердце нежное нашла — обожгла, да не согрела…» — сколько в этих строках нежности и страсти, горечи и боли, любви и разочарования. Ровно столько же, сколько заложено в мюзикле Кима Брейтбурга «Дубровский».

В год 225-летия Александра Сергеевича Пушкина непростительно было бы не обратиться к творчеству «солнца русской поэзии». Тем более, когда есть такой достойный материал. Один из самых популярных композиторов современности рассказал классическую историю о благородном разбойнике современным музыкальным языком. Здесь хард-рок переплетается с маршами и R&B, а романсы гармонично соседствуют с поп-музыкой.

Рязанский музыкальный театр вместе с режиссёром-постановщиком Николаем Андросовым и художником-постановщиком Валентином Фёдоровым подготовил для зрителей немало сюрпризов. Но главное осталось неизменным: «Дубровский» — это по-прежнему история о дружбе и предательстве, о любви и разлуке, о долге и чести, возмездии и прощении. Тема отцов и детей, быт и нравы провинциальных помещиков, крестьянский бунт — всё это нашло отражение в ярком, эффектном мюзикле, пронизанном одновременно и лирикой, и драматизмом. Постановка осуществляется на средства гранта Министерства культуры РФ.

Как поссорились Троекуров и старший Дубровский? Почему Владимир стал разбойником? Почему Маша осталась с Верейским и какую роль в этой истории сыграли Егоровна и Архип? Давайте искать ответы на эти вопросы вместе!

Возраст
12+