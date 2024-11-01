Кинопленка № 8

Начало 90-х. У Марии, владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, Марии приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову, подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.