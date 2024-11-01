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Кинопленка № 8
Кино

Кинопленка № 8

Начало 90-х. У Марии, владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, Марии приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову, подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.

Режиссёр
Илья Хотиненко
Актёры
Кристина Асмус, Даниил Воробьев, Олег Гаркуша, Семен Литвинов, Валентин Мендельсон, Святослава Сагунова, Александр Ряполов, Сейдулла Молдаханов, Ромуальд Макаренко, Ксения Рябинкина, Александр Варлей, Василий Щипицын, Антон Колесников
Продолж.
114 мин.
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер

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