Кинопленка № 8

Начало 90-х. У Марии, владелицы небольшого видеопроката в заброшенном кинотеатре, при странных обстоятельствах пропадает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти сына, Марии приходится перейти дорогу криминальному авторитету Егору Бочарову, подружиться с беглым преступником Дмитрием Шилиным, раскрыть тайну обитающего в кинотеатре призрака и узнать, как он связан с загадочной кинопленкой номер 8.
- Режиссёр
- Илья Хотиненко
- Актёры
- Кристина Асмус, Даниил Воробьев, Олег Гаркуша, Семен Литвинов, Валентин Мендельсон, Святослава Сагунова, Александр Ряполов, Сейдулла Молдаханов, Ромуальд Макаренко, Ксения Рябинкина, Александр Варлей, Василий Щипицын, Антон Колесников
- Продолж.
- 114 мин.
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер