DS Crew. Новое шоу

DS CREW ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЕ НОВОЕ ШОУ «ВТОРОЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ».

«DS CREW» — новое слово в мире танцев! Стильные номера и завораживающая хореография, инновационные световые и звуковые эффекты, эксклюзивные визуальные решения, расширяющие границы сознания. Став победителями телевизионного проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ на ТНТ», они моментально влюбили в себя миллионы россиян! Синхронная плавность движений гипнотизирует и вдохновляет, заставляя поклонников снова и снова пересматривать выступления этой невероятной танцевальной команды.

За прошедший год DS CREW в рамках своего первого гастрольного тура выступили более чем в ста городах России и ближнего зарубежья, а число посетивших их концерты зрителей перевалило отметку в 100.000 человек. В 2025 году DS CREW подготовили для своих поклонников премьеру — шоу-спектакль «Второй сольный концерт» и анонсировали большой гастрольный тур. Уникальная хореография от художественного руководителя и фронтмена команды Дмитрия Ваганова, абсолютно новые номера, увидеть которые можно только на сольном концерте, и нетривиальные режиссерские ходы от именитого постановщика Алексея Карпенко — в этом шоу команда профессионалов собрала все то, за что вы так любите DS CREW, и даже немного больше…