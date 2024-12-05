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Другой мир: Год волка

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

Режиссёр
Стивен С.Миллер
Актёры
Илфенеш Хадера, Катрина Лоу, Фрэнк Грилло, Лу Даймонд Филлипс, Дейн ДиЛьегро, Сэм Дейли, Джеймс Кайсон, Бецайда Ландин, Джеймс Майкл Каммингс, Лидия Стислингер
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов

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