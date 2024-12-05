Другой мир: Год волка

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.
- Режиссёр
- Стивен С.Миллер
- Актёры
- Илфенеш Хадера, Катрина Лоу, Фрэнк Грилло, Лу Даймонд Филлипс, Дейн ДиЛьегро, Сэм Дейли, Джеймс Кайсон, Бецайда Ландин, Джеймс Майкл Каммингс, Лидия Стислингер
- Премьера
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2024-12-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов