Другой человек

Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. В отчаянии он решается на радикальное медицинское вмешательство, которое полностью меняет его внешность. Однако исполнившаяся мечта быстро оборачивается кошмаром. Потеряв роль всей жизни, Эдвард понимает, что за идеальной внешностью не спрятать прежнюю личность, а вернуть утраченную жизнь оказывается не так-то просто…