Другой человек

Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. В отчаянии он решается на радикальное медицинское вмешательство, которое полностью меняет его внешность. Однако исполнившаяся мечта быстро оборачивается кошмаром. Потеряв роль всей жизни, Эдвард понимает, что за идеальной внешностью не спрятать прежнюю личность, а вернуть утраченную жизнь оказывается не так-то просто…
- Режиссёр
- Аарон Шимберг
- Актёры
- Себастьян Стэн, Майлс Дж.Джексон, Патрик Ван, Нил Дэвидсон, Джед Рапфогель, Марк Геллер, Джеймс Фостер-мл., Джей Джей МакГлон, Лоренс Арансио, Билли Гриффит
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Комедия, Фильм ужасов