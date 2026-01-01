В этом доме нельзя открыть новую дверь, не заперев старую. Все окна должны быть наглухо задернуты шторами. Тут живут дети, которые боятся дневного света. Но солнце — не самое страшное, что им угрожает. В этом доме, где скрипят половицы, шуршат портьеры и в запертой комнате играет рояль, поселились невидимые чужие, и они не хотят делить дом ни с кем. И еще слуги зачем-то заваливают прелой листвой надгробия в парке.