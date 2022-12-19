Другая жизнь

Пронзительная история любви, случающаяся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми весьма скучной, размеренной жизнью на ферме… Но однажды около ее дома останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу. Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их жизни навсегда. Но Франческа должна решить: остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или же — перечеркнуть все и уехать с Робертом, ведь друг о друге они мечтали всю свою жизнь… Невероятная история любви, которую стоить хоть раз увидеть в исполнении этого великолепного актерского дуэта.