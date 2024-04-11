Дождь из мужчин

Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать, — безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от посетителей, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин…
- Режиссёр
- Каролина Виньяль
- Актёры
- Лора Калами, Венсан Эльбаз, Джонатан Дарона, Кристоф Грюндман, Софиан Хеллади, Реми Лакиттан
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-04-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия