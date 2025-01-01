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Дорогая Памела
12 января в 16:00
Театр

Дорогая Памела

ДК «Приокский»

Спектакль Народного молодежного театра «Нюанс» (худ. рук. Лилия Черно-Иваненко) «Дорогая Памела» в одном действии по мотивам пьесы Джона Патрика «Дорогая Памела».

Памела — одинокая старушка со своими причудами. Ее муж погиб, дочь тоже, больше родственников нет. Свои дни она доживает в захламленном подвале огромного дома. От прошлой, довольно обеспеченной жизни у старушки ничего не осталось. Она ведет задушевные беседы с Богом и даже шлет ему открытки к Рождеству. И все так бы и продолжалось — Памела беседовала с Богом и тихо доживала свои дни, — если бы однажды не встретила таких же, как она, — выброшенных на обочину жизни людей.

Возраст
12+