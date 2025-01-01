Дорогами свершений

31 ЯНВАРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, посвященная 90-летию со дня рождения летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, бортинженера космического корабля «Союз-22» и транспортного корабля «Союз Т-2» Владимира Викторовича Аксенова (1935-2024).

Профессиональный путь В.В. Аксенова богат на события. Полеты в космос в качестве бортового инженера, работа в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, участие в подготовке экипажей к новым космическим полетам, возглавлял Государственный научно-исследовательский центр по исследованию природных ресурсов — все это является частью большого жизненного пути космонавта.

На выставке будут экспонироваться предметы из фондовой коллекции музея-заповедника: фотографии, полетная куртка, живописный портрет космонавта работы народного художника России А.М. Титова, спортивная медаль с изображением Владимира Аксенова, скульптура «Космическая перчатка». Мастерская Горбуновых предоставила на выставку бюст В.В. Аксенова.

Данная выставка — это совместный проект Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Мемориального музея космонавтики г. Москвы и Музея космонавтики имени К.Э. Циолковского (с. Ижевское, Рязанская область).

Открытие выставки состоится 31 ЯНВАРЯ В 16:00 в Музейном центре РИАМЗ.