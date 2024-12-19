Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-3°
Птн, 06
-5°
Сбт, 07
-3°
ЦБ USD 104.24 -1.95 05/12
ЦБ EUR 110.2 -1.82 05/12
Нал. USD 103.00 / 102.91 05/12 12:55
Нал. EUR 109.20 / 110.00 05/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
8 269
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
8 614
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
11 329
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
15 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Домовенок Кузя

Домовенок сбегает из плена Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка в наш мир проникла и Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.

Режиссёр
Виктор Лакисов
Актёры
Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Андрей Никульский, Елизавета Гончаренко
Премьера
2024-12-19 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Операция «Кровавая охота»
Кино
Перевозчик душ
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 176. Удивительные открытия
Кино
Безмолвное братство
Кино
Папу маме заверни
Кино
Маша и Медведь в кино: Парк чудес
Кино
Другой мир: Год волка
Кино
Мое собачье дело
Кино
Уралочка