Домовенок Кузя

Домовенок сбегает из плена Бабы-яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка в наш мир проникла и Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.
- Режиссёр
- Виктор Лакисов
- Актёры
- Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Андрей Никульский, Елизавета Гончаренко
- Премьера
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2024-12-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия