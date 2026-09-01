Домашние матчи МХК «Рязань-ВДВ»

УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ СТАРТУЕТ ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ МХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»!
Уже в эти выходные МХК «Рязань-ВДВ» выходит на лёд родного ДС «Олимпийский»! Впереди — яркие матчи, и нам нужна ваша поддержка на трибунах!
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
- 3 октября — 17:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Белгород»
- 4 октября — 17:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Белгород»
- 6 октября — 19:00 МХК «Белгород» — МХК «Рязань-ВДВ»
- 7 октября — 19:00 МХК «Белгород» — МХК «Рязань-ВДВ»
- 13 октября — 19:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Ростов»
- 14 октября — 13:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Ростов»
Приходите сами, берите друзей и близких — поддержим МХК «Рязань-ВДВ» вместе!
- Возраст
- 0+