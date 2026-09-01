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Домашние матчи МХК «Рязань-ВДВ»
4 октября в 17:00
Спорт

Домашние матчи МХК «Рязань-ВДВ»

Дворец спорта «Олимпийский»

УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ СТАРТУЕТ ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ МХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»!

Уже в эти выходные МХК «Рязань-ВДВ» выходит на лёд родного ДС «Олимпийский»! Впереди — яркие матчи, и нам нужна ваша поддержка на трибунах!

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

  • 3 октября — 17:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Белгород»
  • 4 октября — 17:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Белгород»
  • 6 октября — 19:00 МХК «Белгород» — МХК «Рязань-ВДВ»
  • 7 октября — 19:00 МХК «Белгород» — МХК «Рязань-ВДВ»
  • 13 октября — 19:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Ростов»
  • 14 октября — 13:00 МХК «Рязань-ВДВ» — МХК «Ростов»

Приходите сами, берите друзей и близких — поддержим МХК «Рязань-ВДВ» вместе!

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