Домашние матчи МХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»

МХК «РЯЗАНЬ-ВДВ» ПРОВЕДЕТ МАТЧИ ¼ ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Рязанская молодежка продолжает свое успешное выступление в первенстве НМХЛ. Напомним, что спортсмены заняли первое место по итогам регулярного Первенства из 24 команд страны.

В 1/8 финала наша команда уверенно обошла соперников из Нововоронежа — команду «Протон», со счетом 3:0 в серии.

Теперь «Рязани-ВДВ» предстоит серия четвертьфинальных матчей, в которых наша хоккеисты встретятся с командой «Кристалл» из Саратова. Начнется серия дома, игры пройдут 12 и 13 апреля в 17:00 в ДС «Олимпийский».