Домашние матчи ХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»

Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в предстоящих домашних матчах.
- 10 февраля (вторник) 19:00 — «Дизель» (Пенза)
- 12 февраля (четверг) 19:00 — «Кристалл» (Саратов)
- 16 февраля (понедельник) 19:00 — «Ижсталь» (Ижевск)
- 18 февраля (среда) 19:00 — «Торос» (Нефтеюганск)
- 20 февраля (пятница) 19:00 — «Молот» (Пермь)
- 22 февраля (воскресенье) 17:00 — ХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк)
- 10 марта (вторник) 19:00 — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород)
- 12 марта (четверг) 19:00 — «Химик» (Воскресенск)
- 14 марта (воскресенье) 17:00 — «Звезда» (Москва)
- 18 марта (среда) 19:00 — «АКМ» (Тула)
Все матчи по традиции пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». Нашим спортсменам очень нужна поддержка болельщиков!
- Возраст
- 0+