Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-4°
Чтв, 29
-1°
Птн, 30
-10°
ЦБ USD 76.27 -0.28 29/01
ЦБ EUR 91.3 0.37 29/01
Нал. USD 76.65 / 77.00 28/01 18:30
Нал. EUR 91.50 / 91.50 28/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 608
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 825
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 375
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 679
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Домашние матчи ХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»
10 февраля в 19:00
Спорт

Домашние матчи ХК «РЯЗАНЬ-ВДВ»

Дворец спорта «Олимпийский»

Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду в предстоящих домашних матчах.

  • 10 февраля (вторник) 19:00 — «Дизель» (Пенза)
  • 12 февраля (четверг) 19:00 — «Кристалл» (Саратов)
  • 16 февраля (понедельник) 19:00 — «Ижсталь» (Ижевск)
  • 18 февраля (среда) 19:00 — «Торос» (Нефтеюганск)
  • 20 февраля (пятница) 19:00 — «Молот» (Пермь)
  • 22 февраля (воскресенье) 17:00 — ХК «Олимпия» (Кирово-Чепецк)
  • 10 марта (вторник) 19:00 — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород)
  • 12 марта (четверг) 19:00 — «Химик» (Воскресенск)
  • 14 марта (воскресенье) 17:00 — «Звезда» (Москва)
  • 18 марта (среда) 19:00 — «АКМ» (Тула)

Все матчи по традиции пройдут во Дворце спорта «Олимпийский». Нашим спортсменам очень нужна поддержка болельщиков!

Возраст
0+