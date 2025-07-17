Дом в огне

Семья в последний раз собирается на прибрежной вилле перед тем, как продать дом. За ужином они сыграют в хитрую психологическую игру, и уикенд, который должен был быть посвящен теплым воспоминаниям, превращается в интригу, полную манипуляций и скелетов в шкафу. Один вечер. Один дом. И ни у кого нет шанса остаться в стороне.