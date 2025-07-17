Дом в огне

Семья в последний раз собирается на прибрежной вилле перед тем, как продать дом. За ужином они сыграют в хитрую психологическую игру, и уикенд, который должен был быть посвящен теплым воспоминаниям, превращается в интригу, полную манипуляций и скелетов в шкафу. Один вечер. Один дом. И ни у кого нет шанса остаться в стороне.
- Режиссёр
- Дани де ла Орден
- Актёры
- Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан-Хуан, Клара Сегура, Хосе Перес-Оканья, Макарена Гарсия, Зои Мильян, Ноа Мильян, Филиппо Контри
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия, Триллер