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Дом в огне
Кино

Дом в огне

Семья в последний раз собирается на прибрежной вилле перед тем, как продать дом. За ужином они сыграют в хитрую психологическую игру, и уикенд, который должен был быть посвящен теплым воспоминаниям, превращается в интригу, полную манипуляций и скелетов в шкафу. Один вечер. Один дом. И ни у кого нет шанса остаться в стороне.

Режиссёр
Дани де ла Орден
Актёры
Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан-Хуан, Клара Сегура, Хосе Перес-Оканья, Макарена Гарсия, Зои Мильян, Ноа Мильян, Филиппо Контри
Продолж.
108 мин.
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия, Триллер

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