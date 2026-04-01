Дом с привидениями

Арджун Ачарья, финансово проблемный мужчина около 30 лет, неожиданно получил наследство своего деда. Увидев возможность наладить свою жизнь, Арджун планирует провести долгожданную свадьбу своей сестры Миры во дворце. Однако город охвачен ужасающей легендой — новые свадьбы в Мангалпуре происходят потому, что темная, древняя сущность похищает невест и приносит смерть всем участникам.

Отвергнув проклятие как суеверие, Арджун продолжает подготовку к свадьбе, но сталкивается со все более зловещими сверхъестественными событиями во дворце. Когда начинает раскрываться правда об Ачарье Нивасе и его отец прибывает с ужасающей тайной, Арджуну приходится противостоять злу, гораздо более могущественному, чем он себе представлял, чтобы защитить свою семью и пережить свадьбу, которая может решить их судьбу.