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Долгожданный рассвет

Накануне помолвки с нелюбимым мужчиной молодая девушка решает испытать судьбу и отправляется на пробы в известную киностудию. Спонтанная поездка превращается в бесконечную ночь, во время которой она всем сердцем втягивается в манящий мир кино.

Режиссёр
Саверио Костанцо
Актёры
Лили Джеймс, Уиллем Дефо, Джо Кири, Рейчел Сеннотт, Альба Рорвахер, Алексия Мюррей, Анна Мануэлли, Пауль Бохе, Ребекка Антоначи, Микеле Мелега, Фабиола Морабито, Бенджамин Стендер, Марко Гамбино, Габриеле Фальсетта, Кармен Поммелла, Энцо Казертано
Продолж.
114 мин.
Премьера
2024-02-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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