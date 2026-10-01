Дочь пирата

Эта история произошла давным-давно, в те времена, когда вместо туристов в море плавали пираты. На одном пиратском корабле вместе с отцом, грозным капитаном Жанном, жила его маленькая дочь Лили. У нее не было мамы, была только любимая кукла … И они бороздили моря и океаны, где поджидают свою добычу голодные и любопытные акулы. Так начинается наша музыкальная сказка с песнями, пиратскими танцами и пушечными выстрелами. Много приключений предстоит пережить героям этой пиратской истории, пока они не доберутся до счастливого конца нашей сказки.