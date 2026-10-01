Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.89 / 82.80 07/11 08:03
Нал. EUR 93.16 / 94.05 07/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
979
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
541
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 548
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Дочь пирата
14 ноября в 12:00
Театр

Дочь пирата

Театр драмы

Эта история произошла давным-давно, в те времена, когда вместо туристов в море плавали пираты. На одном пиратском корабле вместе с отцом, грозным капитаном Жанном, жила его маленькая дочь Лили. У нее не было мамы, была только любимая кукла … И они бороздили моря и океаны, где поджидают свою добычу голодные и любопытные акулы. Так начинается наша музыкальная сказка с песнями, пиратскими танцами и пушечными выстрелами. Много приключений предстоит пережить героям этой пиратской истории, пока они не доберутся до счастливого конца нашей сказки.

Режиссёр
Арсений Кудря
Актёры
Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Игорь Гордеев, Екатерина Кишева, Сергей Невидин, Ирина Петюкевич, Дмитрий Рахманин, Валерий Рыжков
Возраст
0+
Жанры
Детский, Музыкальный