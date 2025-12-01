Добрый доктор

Олег Семенович Мандрыкин — врач, а значит, обещал Гиппократу лечить в трудный час даже тех, кто не за наличку, а по страховке. У подъезда его сбивает курьер Дима. Теперь ездить по вызовам придется виновнику ДТП, а настоящий доктор будет направлять его по телефону. Но уже с первого пациента все идет не так. Дима погружается в профессию настолько глубоко, что Олегу Семеновичу остается мечтать лишь об одном — поскорее бы этот день закончился.