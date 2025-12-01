Добрый доктор

Олег Семенович Мандрыкин — врач, а значит, обещал Гиппократу лечить в трудный час даже тех, кто не за наличку, а по страховке. У подъезда его сбивает курьер Дима. Теперь ездить по вызовам придется виновнику ДТП, а настоящий доктор будет направлять его по телефону. Но уже с первого пациента все идет не так. Дима погружается в профессию настолько глубоко, что Олегу Семеновичу остается мечтать лишь об одном — поскорее бы этот день закончился.
- Режиссёр
- Никита Грамматиков
- Актёры
- Юрий Стоянов, Виктор Хориняк, Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев, Валерий Афанасьев, Анастасия Куимова, Егор Овчинников, Джулия Аммади, Данила Рассомахин, Василиса Измайлова, Александр Вдовин, Полина Дудкина, Татьяна Ухарова, Андрей Курносов, Варвара Пушкарская, Екатерина Шмакова
- Премьера
-
8 января 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия