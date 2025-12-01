Рязань
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 071
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
664
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
859
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 440
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Добрый доктор

Олег Семенович Мандрыкин — врач, а значит, обещал Гиппократу лечить в трудный час даже тех, кто не за наличку, а по страховке. У подъезда его сбивает курьер Дима. Теперь ездить по вызовам придется виновнику ДТП, а настоящий доктор будет направлять его по телефону. Но уже с первого пациента все идет не так. Дима погружается в профессию настолько глубоко, что Олегу Семеновичу остается мечтать лишь об одном — поскорее бы этот день закончился.

Режиссёр
Никита Грамматиков
Актёры
Юрий Стоянов, Виктор Хориняк, Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев, Валерий Афанасьев, Анастасия Куимова, Егор Овчинников, Джулия Аммади, Данила Рассомахин, Василиса Измайлова, Александр Вдовин, Полина Дудкина, Татьяна Ухарова, Андрей Курносов, Варвара Пушкарская, Екатерина Шмакова
Премьера
8 января 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

