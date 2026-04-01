Добрый ангел души

Концерт любительского объединения «Творческая мастерская», руководитель Любовь Синицына, посвящен Всемирному дню доброты. Он призван напомнить людям, что надо сделать добро частью своей повседневной жизни.

Символ праздника — открытое сердце, оно говорит, что добро не имеет национальности, религии, возраста.

Концерт посвящен любви, дружбе, поступкам людей, природе, братьям нашим меньшим — животным.

Школьники и студенты, родители и педагоги увидят и услышат красоту стихов, песен, картин художников.

Художественная форма концерта погружает зрителя в литературный мир образов и ситуаций, который поможет увидеть жизнь со стороны, ощутить эмоциональный восторг, сделать вывод, почувствовать себя счастливыми.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.