31 мая в 18:00 на площадке Рязанского Дворца культуры и искусства пройдет премьерный показ провинциальной комедии «Добро пожаловать в Мобеж!».

Действие разворачивается в тихом отеле, находящемся в провинциальном городке. По досадной ошибке в один и тот же номер заселяются двое: хладнокровный наёмный киллер, прибывший на «дело», и простодушный коммивояжёр, у которого назначено романтическое свидание.

За кем останется номер? Прозвучит ли роковой выстрел? И кто такой коммивояжёр? Ответы на эти вопросы наши артисты будут искать прямо на ваших глазах…