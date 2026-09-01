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До последнего грамма

Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.

Страна
Канада, США
Режиссёр
Подрик МакКинли
Актёры
Лукас Люнггор Теннесен, Сэм Хейзелдин, Итан Хоук, Расселл Кроу, Джулия Джонс, Алек Ньюман, Остин Амелио, Ави Нэш, Джордж Берджесс, Джеффри Ли Холлман
Продолж.
112 мин.
Премьера
15 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Научная фантастика

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