До последнего грамма

Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.