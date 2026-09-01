До последнего грамма

Мерфи разлучают с дочерью, чтобы он отбыл тюремный срок. Начальник тюрьмы предлагает ему и нескольким другим заключенным возможность обрести свободу в обмен на участие в опасной операции по контрабанде золота. Мерфи отправляется в путь вместе с людьми, которым нельзя доверять. И чем глубже они увязают в деле, тем очевиднее становится: человеческая жадность тяжелее золота.
- Страна
- Канада, США
- Режиссёр
- Подрик МакКинли
- Актёры
- Лукас Люнггор Теннесен, Сэм Хейзелдин, Итан Хоук, Расселл Кроу, Джулия Джонс, Алек Ньюман, Остин Амелио, Ави Нэш, Джордж Берджесс, Джеффри Ли Холлман
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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15 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Научная фантастика