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Дневник Бриджит Джонс

Бриджит Джонс решает начать жизнь с чистого листа и заводит дневник, где фиксирует свои достижения, борется с вредными привычками и лишними килограммами и, наконец, пытается разобраться, кто же он — мужчина ее мечты. Родители мечтают свести ее со скромным сыном соседей Марком Дарси, но сама Бриджит без ума от своего обаятельного начальника Дэниэла. Только разобраться в чувствах и сдержать собственные обещания оказывается не так просто. Когда все идет не по плану, единственное, что Бриджит по-настоящему хорошо удается, — оставаться собой. «Дневник Бриджит Джонс» выходит в прокат в 4К-реставрации к 25-летию фильма.

Страна
Франция, Великобритания, США, Ирландия
Режиссёр
Шэрон Магуайр
Актёры
Колин Ферт, Рене Зеллвегер, Хью Грант, Джеймс Фолкнер, Джемма Джонс, Селия Имри, Джим Бродбент, Пол Брук, Ширли Хендерсон, Салли Филлипс, Джеймс Кэллис, Чарли Кейн, Гарет Маркс
Продолж.
97 мин.
Премьера
3 декабря 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Ромком

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