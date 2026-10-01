Бриджит Джонс решает начать жизнь с чистого листа и заводит дневник, где фиксирует свои достижения, борется с вредными привычками и лишними килограммами и, наконец, пытается разобраться, кто же он — мужчина ее мечты. Родители мечтают свести ее со скромным сыном соседей Марком Дарси, но сама Бриджит без ума от своего обаятельного начальника Дэниэла. Только разобраться в чувствах и сдержать собственные обещания оказывается не так просто. Когда все идет не по плану, единственное, что Бриджит по-настоящему хорошо удается, — оставаться собой. «Дневник Бриджит Джонс» выходит в прокат в 4К-реставрации к 25-летию фильма.
- Страна
- Франция, Великобритания, США, Ирландия
- Режиссёр
- Шэрон Магуайр
- Актёры
- Колин Ферт, Рене Зеллвегер, Хью Грант, Джеймс Фолкнер, Джемма Джонс, Селия Имри, Джим Бродбент, Пол Брук, Ширли Хендерсон, Салли Филлипс, Джеймс Кэллис, Чарли Кейн, Гарет Маркс
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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3 декабря 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Ромком