Бриджит Джонс решает начать жизнь с чистого листа и заводит дневник, где фиксирует свои достижения, борется с вредными привычками и лишними килограммами и, наконец, пытается разобраться, кто же он — мужчина ее мечты. Родители мечтают свести ее со скромным сыном соседей Марком Дарси, но сама Бриджит без ума от своего обаятельного начальника Дэниэла. Только разобраться в чувствах и сдержать собственные обещания оказывается не так просто. Когда все идет не по плану, единственное, что Бриджит по-настоящему хорошо удается, — оставаться собой. «Дневник Бриджит Джонс» выходит в прокат в 4К-реставрации к 25-летию фильма.