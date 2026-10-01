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5 ноября 11:25
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EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
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EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
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Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
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Дискач 90-х
5 декабря в 19:00
Концерты

Дискач 90-х

Дворец спорта «Олимпийский»

Фестиваль ДИСКАЧ 90-Х – 5 декабря 2026 г. в ДС «Олимпийский» Участники фестиваля ДИСКАЧ 90-Х в г. Рязани: Отпетые мошенники группа На-На Акула Данко Стрелки (Юлия Беретта) Фактор-2 Игорёк Динамит и другие звёзды 90-х НОВОЕ ШОУ! КИЛОВАТТЫ ЗВУКА И СВЕТА! ТАНЦЫ НОН-СТОП! Десятки городов, сотни километров, тысячи восторженных фанатов и миллионы завоеванных сердец! ДИСКАЧ 90-Х - культовый всероссийский фестиваль, где неподражаемые кумиры 90-х, ритмы свободы и драйва золотой эпохи проникают в душу каждого зрителя! Окунитесь вместе с нами во времена робокопов и терминаторов, киосков с кассетами, челок «аля 9-ый вал», мячиков на резинках и желанных жевачек с наклейками! Оригинальные звёзды 90-х ждут тебя 5 декабря 2026 г. в ДС «Олимпийский», чтобы подарить атмосферу взрывного драйва и ярких эмоций! Стань частью команды и погрузись в мир нового масштабного ностальгического шоу вместе с нами! До встречи!

Возраст
12+
Жанры
Поп