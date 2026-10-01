Фестиваль ДИСКАЧ 90-Х – 5 декабря 2026 г. в ДС «Олимпийский» Участники фестиваля ДИСКАЧ 90-Х в г. Рязани: Отпетые мошенники группа На-На Акула Данко Стрелки (Юлия Беретта) Фактор-2 Игорёк Динамит и другие звёзды 90-х НОВОЕ ШОУ! КИЛОВАТТЫ ЗВУКА И СВЕТА! ТАНЦЫ НОН-СТОП! Десятки городов, сотни километров, тысячи восторженных фанатов и миллионы завоеванных сердец! ДИСКАЧ 90-Х - культовый всероссийский фестиваль, где неподражаемые кумиры 90-х, ритмы свободы и драйва золотой эпохи проникают в душу каждого зрителя! Окунитесь вместе с нами во времена робокопов и терминаторов, киосков с кассетами, челок «аля 9-ый вал», мячиков на резинках и желанных жевачек с наклейками! Оригинальные звёзды 90-х ждут тебя 5 декабря 2026 г. в ДС «Олимпийский», чтобы подарить атмосферу взрывного драйва и ярких эмоций! Стань частью команды и погрузись в мир нового масштабного ностальгического шоу вместе с нами! До встречи!