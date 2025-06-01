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Динозавры морских глубин
22 июня в 10:00
Выставки

Динозавры морских глубин

Марко Молл

Узнать о доисторических обитателях планеты можно на интерактивной выставке «Динозавры морских глубин». Обладатель 1600 зубов и гигантских размеров базилозавр, «зависть» современных жирафов — владелец гигантской шеи эласмозавр, грозное чудовище доисторических глубин мегалодон и еще много неизвестных представителей давно ушедшего мира, окаменелости которого — область профессиональных интересов ученых-палеонтологов.

Движущиеся гиганты, жившие миллионы лет назад, с увлекательным рассказом о них телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова — познавательное семейное путешествие в эпоху, когда хозяевами планеты были «ужасные ящеры».

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