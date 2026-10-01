Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». «Академия культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича» представляет спектакль «Династии». В главных ролях представительницы великих семейств страны Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова. Хранительницы традиций трех ярких династий впервые выйдут на сцену вместе, чтобы соединить три вида искусств – балет, поэзию и театральное мастерство в единое художественное произведение. Спектакль «Династии» построен на чувствах и воспоминаниях дочери известного танцовщика Мариса Лиепы, балерины, народной артистки России Илзе Лиепы, дочери непревзойденного поэта Роберта Рождественского Екатерины Рождественской и дочери прославленного режиссёра Марка Захарова, руководителя легендарного «Ленкома», народной артистки России, актрисы Александры Захаровой. Их отцы, представители трех легендарных династий, внесли неоценимый вклад в культуру нашей страны. Каждая семья имеет свою большую историю. И сейчас Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова бережно хранят наследие и традиции своих невероятных семей. В основу действа положены знаковые события биографий трех династий. Каждая героиня от первого лица по-своему повествует о ранее неозвученных чувствах, фантазиях и дорогих сердцу воспоминаниях. Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова, каждая со своими эмоциями и характером, трогательно раскрываются во взаимодействии друг с другом, а актер Евгений Волков тонко и бережно объединяет все три истории жизни великих людей. Перелистывая страницы биографии трех династий, зритель становится соучастником знаковых событий в истории культуры страны. Пронизанный юмором, искренностью и уважением к легендарным деятелям культуры России спектакль «Династии» обещает стать еще одним хитом на театральной сцене. Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств Максим Лахно. В спектакле звучит музыка композитора Игоря Демарина. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Илзе Лиепа НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ, НАРОДНАЯ АРТИСТКА КАРЕЛИИ Александра Захарова НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ; Екатерина Рождественская Актер Евгений Волков