Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.89 / 82.80 07/11 08:03
Нал. EUR 93.16 / 94.05 07/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
979
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
541
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 548
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Династии
18 декабря в 19:00
Театр

Династии

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». «Академия культуры и творчества имени Кобзона Иосифа Давыдовича» представляет спектакль «Династии». В главных ролях представительницы великих семейств страны Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова. Хранительницы традиций трех ярких династий впервые выйдут на сцену вместе, чтобы соединить три вида искусств – балет, поэзию и театральное мастерство в единое художественное произведение. Спектакль «Династии» построен на чувствах и воспоминаниях дочери известного танцовщика Мариса Лиепы, балерины, народной артистки России Илзе Лиепы, дочери непревзойденного поэта Роберта Рождественского Екатерины Рождественской и дочери прославленного режиссёра Марка Захарова, руководителя легендарного «Ленкома», народной артистки России, актрисы Александры Захаровой. Их отцы, представители трех легендарных династий, внесли неоценимый вклад в культуру нашей страны. Каждая семья имеет свою большую историю. И сейчас Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова бережно хранят наследие и традиции своих невероятных семей. В основу действа положены знаковые события биографий трех династий. Каждая героиня от первого лица по-своему повествует о ранее неозвученных чувствах, фантазиях и дорогих сердцу воспоминаниях. Илзе Лиепа, Екатерина Рождественская и Александра Захарова, каждая со своими эмоциями и характером, трогательно раскрываются во взаимодействии друг с другом, а актер Евгений Волков тонко и бережно объединяет все три истории жизни великих людей. Перелистывая страницы биографии трех династий, зритель становится соучастником знаковых событий в истории культуры страны. Пронизанный юмором, искренностью и уважением к легендарным деятелям культуры России спектакль «Династии» обещает стать еще одним хитом на театральной сцене. Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств Максим Лахно. В спектакле звучит музыка композитора Игоря Демарина. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Илзе Лиепа НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ, НАРОДНАЯ АРТИСТКА КАРЕЛИИ Александра Захарова НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ; Екатерина Рождественская Актер Евгений Волков

Режиссёр
Максим Лахно
Актёры
Илзе Лиепа, Александра Захарова, Екатерина Рождественская, Евгений Волков
Возраст
16+
Жанры
Драматический