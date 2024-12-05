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Дикий алмаз
Кино

Дикий алмаз

19-летняя Лиана живет на юге Франции, она одержима красотой, ведет свой блог и мечтает стать знаменитой. Однажды ей наконец улыбается удача — ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу. Нетерпеливая звездочка уже предвкушает любовь миллионов.

Режиссёр
Агата Ридингер
Актёры
Малу Хебизи, Идир Азугли, Андреа Бескон, Эшли Романо, Алексис Маненти, Килия Фернан, Леа Горла, Александра Нуазье, Антония Бюрези, Гийом Вердье
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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