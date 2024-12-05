Дикий алмаз

19-летняя Лиана живет на юге Франции, она одержима красотой, ведет свой блог и мечтает стать знаменитой. Однажды ей наконец улыбается удача — ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу. Нетерпеливая звездочка уже предвкушает любовь миллионов.