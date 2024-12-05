Дикий алмаз

19-летняя Лиана живет на юге Франции, она одержима красотой, ведет свой блог и мечтает стать знаменитой. Однажды ей наконец улыбается удача — ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу. Нетерпеливая звездочка уже предвкушает любовь миллионов.
- Режиссёр
- Агата Ридингер
- Актёры
- Малу Хебизи, Идир Азугли, Андреа Бескон, Эшли Романо, Алексис Маненти, Килия Фернан, Леа Горла, Александра Нуазье, Антония Бюрези, Гийом Вердье
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2024-12-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма