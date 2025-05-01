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Дикая семейка
Кино

Дикая семейка

11-летняя Керия живет с отцом на острове Борнео рядом с тропическими лесами. Покойная мать девочки принадлежала к коренному народу пунанов, но Керию это не интересовало, пока в их доме не появилась родня со стороны матери — дед и маленький, но независимый кузен Селаи. Их племя живет в лесу, но лесозаготовительные компании начали массовую вырубку деревьев, и жизнь племени оказывается в опасности. Керия решает помочь родне и спасти лес.

Режиссёр
Клод Баррас
Продолж.
80 мин.
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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