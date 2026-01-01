Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 230
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
20 апреля в 19:00
Звук, соединяющий миры и эпохи: новый концерт гитариста-виртуоза и композитора ДиДюЛи. В уникальной концертной программе маэстро представит свои самые яркие композиции и новые произведения, погружая зрителя в волшебный мир музыкальных фьюжн — экспериментов. Богатство звучания, стилей и жанров со всего мира — от традиционного этно до ритмов фламенко, Ближнего Востока и русской культуры — создаёт неповторимую атмосферу.

В концерте звучат как композиции, ставшие уже легендарными — такие как «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», — так и абсолютно новые мелодии. Они исполняются на акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной восемнадцатиструнной гитаре, дудуке, волынках и перкуссионных инструментах разных культур и народов. Каждый инструмент раскрывает свою уникальную тембральную палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты, которые обязательно останутся в памяти. Особенностью программы является живой звук и потрясающее световое шоу, подчёркивающее впечатляющую атмосферу каждого произведения.

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд, каждая нота призваны передать эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные зрителям всех культур и возрастов. Это не просто концерт, а незабываемая музыкальная экспедиция, проводящая зрителей через пространственные и временные границы, соединяя современное звучание и вековые музыкальные традиции.

Возраст
6+
Жанры
Этно, Фламенко