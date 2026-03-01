31 марта 2026 года в 18:30 в Музее истории молодёжного движения открывается выставка современного художника Алекса Гончаренко «ДИАЛОГ: ОБРАЗ И СЛОВО. Живопись. Графика. Керамика. Скульптура. Объекты. Тексты» (Москва — Санкт-Петербург).

«Алекс Гончаренко — не только создатель живописных и скульптурных композиций, в которых простые геометрические фигуры превращаются в многомерные конструкции, развиваясь как кристалл или органическая форма. Он является замечательным мыслителем и автором текстов-миниатюр, позволяющих приподнять завесу над таинством превращения событий повседневной жизни художника в творческий акт. Погружаясь в тексты Алекса Гончаренко, зритель осознает, что ему открываются «непознанные бездны» творческого процесса, вечно будоражащие воображение, и личный мир художника-эмпата, сравнившего себя с частицей квантового потока, которая просит Вселенную о «вечной всепроникающей любви ко всем нам», — куратор выставки Ирина Корнева-Чаева, сотрудник Третьяковской галереи, член Ассоциации искусствоведов

В образовательной программе выставки — авторские экскурсии, лекция куратора Ирины Корневой-Чаевой и конкурс текстов-экспромтов на тему картины Алекса Гончаренко «Мой Красный Конь», ставшей символом 2026 года.

«Выросший в семье петербургского художника Дмитрия Львовича Гончаренко, я никогда не сомневался, что буду художником. В 1968 году, в возрасте 13 лет, я стал резидентом художественной студии Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Особенно меня впечатлили работы Натана Альтмана, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова. Этот опыт произвел во мне системные перемены. Экспозиция художников русского авангарда в Эрмитаже сделали меня художником геометрии. Мои духовные учителя — художники русского авангарда.

В 1972, 1975-1981 годах я получил частное образование. Моими учителями были архитектор Степан Григорьевич Степанян; профессор кафедры монументально-декоративной живописи Сергей Степанович Фёдоров; профессор, заслуженный художник РСФСР, Сергей Митрофанович Годына.

Главным учителем для меня всегда оставался отец — художник Дмитрий Гончаренко (1924-2011). А художественным наставником на протяжении более тридцати лет был выдающийся искусствовед Виталий Пацюков (1939-2021).Моя профессиональная карьера началась в Комбинате Монументально-декоративного искусства города Москвы. В 1975—1994 годах вместе с Виктором Борисовичем Элькониным (учеником Владимира Андреевича Фаворского и Льва Александровича Бруни), Юрием Яковлевичем Либхабером, Борисом Петровичем Милюковым и отцом я работал в области проектирования и реализации интерьеров и экстерьеров для промышленных и общественных зданий в городах бывшего СССР.»