DiaCapella — уникальное сочетание голосов и битбокса! В программе вы услышите мировые хиты и классику в новом формате под современный бит!

DiaCapella доказывают, что человеческий организм способен на все! Вы услышите весь спектр голосов от самого низкого баса до высочайшего колоратурного сопрано! Вместо барабанной установки будет звучать Двухкратный чемпион России по битбоксу! Ребята победители «Битвы хоров», участники проектов «Голос», «Ну-ка, все вместе, хором», «Звезда», музыкальные гости Первого канала, России 1, НТВ, также телеканала «Звезда»! Ребята сотрудничают с Дмитрием Маликовым, Николаем Басковым, Максимом Дунаевским, солистом большого театра Сергеем Филиным, а также озвучивают шоу Евгения Плющенко.

В 2021 году ребята только своими голосами и битбоксом озвучили фильм балет под водой «Спящая красавица», который вошел в шорт лист на Оскар, также ребята удостоены премии Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму! Программа понравится и детям, и взрослым!