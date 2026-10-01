Ди Курцман + Боцман Дэн. Морская программа

13 декабря - СТАРЫЙ ПАРК "Морская Программа" - совместный концерт Ди КУРЦМАНА и Боцмана ДЭНА! Вход с 18.00, начало в 19.00. Ди Курцман – рок-менестрель из Санкт-Петербурга, лидер The DARTZ. Кельтский фолк и музыка Ренессанса, рок шестидесятых, путешествия, море и разлуки. Вы наверняка слышали песню о пожаре Катти Сарк, или страшилку "Огни Самайна", или могучий припев "Когда Позовёт Тебя Море". Или жуткие баллады "Череповец" и "Боль и Воронеж". Каждый концерт Ди – представление с участием публики, мощным гитарным звуком и любимыми песнями. Боцман Дэн – поэт, композитор и музыкант. Участник и соавтор проекта GREEN CROW, регулярный участник команды легендарного парусника “Штандарт". Дэн выступает в сопровождении кибер-механической шарманки, в которой собраны аранжировки музыкальных проектов, со специальной морской программой: сборник традиционных корабельных шанти, кельтских морских песен и современного парусного фольклора. Море – это то, что объединяет песни Дэна и песни Ди. На рязанском концерте будет много моря.