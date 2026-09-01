Девочки учатся бриться

Конец девяностых. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи. Их дружба, пройдя через предательства и боль, становится опорой: они понимают, что взрослеть не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя, даже если придется «порезаться» о реальность.