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Девочки учатся бриться

Конец девяностых. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи. Их дружба, пройдя через предательства и боль, становится опорой: они понимают, что взрослеть не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя, даже если придется «порезаться» о реальность.

Страна
Россия
Режиссёр
Ольга Панкратова
Актёры
Мария Раскина, Екатерина Кузьмина, Ольга Сутулова, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Анастасия Красовская, Константин Белошапка, Александр Федоров, Александр Сибирцев, Даниил Савельев, Анастасия Землянская, Елена Литвинова, Юлия Беляева, Ангелина Рожкова, Галина Карачинцева, Андрей Руденко
Продолж.
110 мин.
Премьера
24 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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