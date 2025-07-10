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Девочка, покорившая время

17-летняя Макото Конно не слишком хорошо учится, часто опаздывает и не знает, кем хочет стать после окончания школы. По вечерам она играет с друзьями в бейсбол, каждое утро вскакивает на велосипед и торопится в школу. Но внезапно в ее привычной размеренной жизни случается странное событие, после чего Макото обретает способность перемещаться во времени.

Страна
Япония
Режиссёр
Мамору Хосода
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-07-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Мультфильм, Научная фантастика, Аниме, Мелодрама, Для детей

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