Девочка, покорившая время

17-летняя Макото Конно не слишком хорошо учится, часто опаздывает и не знает, кем хочет стать после окончания школы. По вечерам она играет с друзьями в бейсбол, каждое утро вскакивает на велосипед и торопится в школу. Но внезапно в ее привычной размеренной жизни случается странное событие, после чего Макото обретает способность перемещаться во времени.