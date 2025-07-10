Девочка, покорившая время

17-летняя Макото Конно не слишком хорошо учится, часто опаздывает и не знает, кем хочет стать после окончания школы. По вечерам она играет с друзьями в бейсбол, каждое утро вскакивает на велосипед и торопится в школу. Но внезапно в ее привычной размеренной жизни случается странное событие, после чего Макото обретает способность перемещаться во времени.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Мамору Хосода
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
-
2025-07-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Научная фантастика, Аниме, Мелодрама, Для детей