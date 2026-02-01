Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
6 часов назад
200
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
8 часов назад
1 348
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
727
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 238
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Девочка и слон
7 марта в 13:00
Шоу слонов Андрей Дементьева Корнилова «Девочка и слон» с 7 марта в Рязанском цирке!

«Девочка и слон» — трогательная и волнующая история, для детей и взрослых, вдохновленная рассказом Александра Куприна «Слон». Это яркое, драматическое произведение, исполненное в стиле циркового искусства, созданное театральным коллективом под руководством заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова.

Зрители смогут увидеть оригинальные декорации, захватывающие номера с экзотическими животными и авторскую музыку. Всё это погружает в атмосферу настоящей сказки и помогает по-новому взглянуть на современный цирк.

Цирковая постановка обещает стать прекрасным способом отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями, а также подарить взрослым и детям незабываемые впечатления от уникального сочетания фантазии и реальности.

В спектакле:

  • индийские слоны;
  • живые подушки и летающие кровати;
  • заколдованные лошади;
  • огромный театр теней;
  • страна сладостей;
  • пушистые собаки, спрятанные у девочки в комнате;
  • гигантские ложки, чашки, тарелки;
  • клоны, притворившиеся девочкой;
  • акробаты;
  • воздушные гимнасты;
  • барабанщики;
  • живая музыка;
  • и, конечно же, веселый и добрый клоун!

Возраст
0+