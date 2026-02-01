Шоу слонов Андрей Дементьева Корнилова «Девочка и слон» с 7 марта в Рязанском цирке!
«Девочка и слон» — трогательная и волнующая история, для детей и взрослых, вдохновленная рассказом Александра Куприна «Слон». Это яркое, драматическое произведение, исполненное в стиле циркового искусства, созданное театральным коллективом под руководством заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова.
Зрители смогут увидеть оригинальные декорации, захватывающие номера с экзотическими животными и авторскую музыку. Всё это погружает в атмосферу настоящей сказки и помогает по-новому взглянуть на современный цирк.
Цирковая постановка обещает стать прекрасным способом отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями, а также подарить взрослым и детям незабываемые впечатления от уникального сочетания фантазии и реальности.
В спектакле:
- индийские слоны;
- живые подушки и летающие кровати;
- заколдованные лошади;
- огромный театр теней;
- страна сладостей;
- пушистые собаки, спрятанные у девочки в комнате;
- гигантские ложки, чашки, тарелки;
- клоны, притворившиеся девочкой;
- акробаты;
- воздушные гимнасты;
- барабанщики;
- живая музыка;
- и, конечно же, веселый и добрый клоун!
- Возраст
- 0+