Шоу слонов Андрей Дементьева Корнилова «Девочка и слон» с 7 марта в Рязанском цирке!

«Девочка и слон» — трогательная и волнующая история, для детей и взрослых, вдохновленная рассказом Александра Куприна «Слон». Это яркое, драматическое произведение, исполненное в стиле циркового искусства, созданное театральным коллективом под руководством заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова.

Зрители смогут увидеть оригинальные декорации, захватывающие номера с экзотическими животными и авторскую музыку. Всё это погружает в атмосферу настоящей сказки и помогает по-новому взглянуть на современный цирк.

Цирковая постановка обещает стать прекрасным способом отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями, а также подарить взрослым и детям незабываемые впечатления от уникального сочетания фантазии и реальности.

В спектакле: