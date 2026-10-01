Девичник в спа

Три лучшие подруги решают снять стресс на спа-курорте, но все идет не по плану, когда к поездке присоединяется их «лучшая подруга» и долгожданный отдых становится чуть более экстремальным, чем они ожидали.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Джон Лукас, Скотт Мур
- Актёры
- Сьерра Роуз, Эверли Грейвс, Джульет Сарджент, Куинн Он, Мэттью Яжина, Лесли Манн, Джон Куэстед, Тим Росс, Лорен Диллон, Роберт Колеби, Анна Фэрис, Феликс Уилльямсон
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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12 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия