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Девичник в спа

Три лучшие подруги решают снять стресс на спа-курорте, но все идет не по плану, когда к поездке присоединяется их «лучшая подруга» и долгожданный отдых становится чуть более экстремальным, чем они ожидали.

Страна
США
Режиссёр
Джон Лукас, Скотт Мур
Актёры
Сьерра Роуз, Эверли Грейвс, Джульет Сарджент, Куинн Он, Мэттью Яжина, Лесли Манн, Джон Куэстед, Тим Росс, Лорен Диллон, Роберт Колеби, Анна Фэрис, Феликс Уилльямсон
Продолж.
97 мин.
Премьера
12 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия

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