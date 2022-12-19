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Детская афиша «М5 Молл»
1 сентября в 14:30
Праздники

Детская афиша «М5 Молл»

М5 Молл

В детской афише «М5 Молл» тема школы, представленная в сказочном и игровом формате, будет основной. Дети примут участие в необычных баттлах, а также помогут легендарному герою рассказов Николая Носова понять важные человеческие истины.

31 августа в «М5 Молл» — «Звонок для учителя! Челлендж-пати с Уинсдэй». Гостям предстоит пройти 6 увлекательных баттлов с интригующими названиями «Нащупай», «Очки-перевертыши», «Тараканьи бега» и другие. Завершится праздник дискотекой. Антураж мероприятию, который поставит финальную точку летним каникулам, придаст воздушное крио-шоу.

В День знаний, 1 сентября, маленьких гостей центра ждёт весёлая и поучительная история Незнайки, который не хотел учиться и с неохотой делал домашние задания. Ведь гораздо проще придумать эликсир знаний и стать самым умным, не прикладывая труда. Гостям праздника предстоит вернуть ленивого Незнайку в реальный мир, где только трудом и упорством можно свернуть горы. Завершится праздничный день увлекательным мастер-классом, на котором гости создадут собственных маленьких Капитошек.

Возраст
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