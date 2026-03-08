Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.29 / 79.30 10/03 15:55
Нал. EUR 92.06 / 92.47 10/03 15:55
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 366
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 199
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
788
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 111
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Дети перемен
Кино

Дети перемен

Юра, Руслан и Петр — сводные братья. Их мать, водитель троллейбуса Флора, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Режиссёр
Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Актёры
Виктория Исакова, Вячеслав Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Дарья Матвеева, Руслан Братов, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Александр Матросов, Артем Быстров, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Любовь Константинова
Возраст
18+
Жанры
Драма, Криминал

