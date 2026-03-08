Дети перемен

Юра, Руслан и Петр — сводные братья. Их мать, водитель троллейбуса Флора, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.
- Режиссёр
- Сергей Тарамаев, Любовь Львова
- Актёры
- Виктория Исакова, Вячеслав Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Дарья Матвеева, Руслан Братов, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Александр Матросов, Артем Быстров, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Любовь Константинова
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Криминал