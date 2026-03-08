Дети перемен

Юра, Руслан и Петр — сводные братья. Их мать, водитель троллейбуса Флора, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, и кажется, что брат готов отдать жизнь за брата. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.