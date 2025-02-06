На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.
- Режиссёр
- Дэмиан Джон Харпер
- Актёры
- Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг, Оливия Синклер, Дэвид Вурава, Эмиль Шериф, Лилли Фальк, Луна Арвен Крюгер
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-02-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези