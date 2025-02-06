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Дети леса

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

Режиссёр
Дэмиан Джон Харпер
Актёры
Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг, Оливия Синклер, Дэвид Вурава, Эмиль Шериф, Лилли Фальк, Луна Арвен Крюгер
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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