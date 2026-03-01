Дети леса 2

Получеловек-полупума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку — дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и тех опасностях, с которыми Карагу и его друзьям, веселой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону, предстоит столкнуться.