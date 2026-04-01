Красота человеческих отношений — настоящее искусство, которым владеют немногие. Бережное отношение к чувствам другого человека, его понимание и уважение при сохранении собственного мнения и достоинства — в центре внимания спектакля «Деревья умирают стоя». «Благотворительность духа» — главная тема, над которой размышляют артисты театра «Переход» вместе с режиссером спектакля.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Андрей Торхов
- Актёры
- Елена Жулай, Артём Николаев, Роман Сулица, Анастасия Жуковская, Елена Соколова, Дарья Годлина, Анна Бруснигина, Анастасия Ларина, Никита Цыганов, Дарья Смирнова, Евгения Медведева, Виктория Карташова, Анастасия Посевина, Николай Симаков, Дмитрий Лисенков, Михаил Дрыкин, Павел Новиков, Виктор Макаров
- Возраст
- 12+
- Жанры
- трагифарс