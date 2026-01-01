Деревья умирают стоя

Долгие годы сеньора Бальбоа живет в ожидании встречи с любимым внуком. Супруг сеньоры узнает жестокую правду: их внук стал мошенником и проходимцем. Чтобы уберечь жену от потрясения, сеньор Бальбоа обращается за помощью в «Ателье иллюзий», где нанятый актёр берется предстать перед сеньорой в роли «любимого внука». Задача непростая… Ведь «правда» — это так легко, а «ложь» надо придумать. Неожиданное стечение обстоятельств меняет заранее продуманный ход событий…

Трогательная, полная неожиданностей история о любви, мечтах и силе маленькой лжи во имя большого счастья! Режиссер: н.а. РФ — Валерий Шейман В спектакле участвуют популярные актёры театра и кино: Заслуженная артистка РФ Галина Петрова Заслуженный артист РФ Александр Мохов Актриса театра и кино Карина Разумовская / Актриса театра и кино Светлана Смирнова — Марцинкевич Актер театра и кино Евгений Антропов Актриса театра и кино Мария Рассказова Актер театра и кино Никита Сюсюкин