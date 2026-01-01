Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 230
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Деревья умирают стоя
29 апреля в 19:00
Театр

Деревья умирают стоя

МКЦ

Долгие годы сеньора Бальбоа живет в ожидании встречи с любимым внуком. Супруг сеньоры узнает жестокую правду: их внук стал мошенником и проходимцем. Чтобы уберечь жену от потрясения, сеньор Бальбоа обращается за помощью в «Ателье иллюзий», где нанятый актёр берется предстать перед сеньорой в роли «любимого внука». Задача непростая… Ведь «правда» — это так легко, а «ложь» надо придумать. Неожиданное стечение обстоятельств меняет заранее продуманный ход событий…

Трогательная, полная неожиданностей история о любви, мечтах и силе маленькой лжи во имя большого счастья! Режиссер: н.а. РФ — Валерий Шейман В спектакле участвуют популярные актёры театра и кино: Заслуженная артистка РФ Галина Петрова Заслуженный артист РФ Александр Мохов Актриса театра и кино Карина Разумовская / Актриса театра и кино Светлана Смирнова — Марцинкевич Актер театра и кино Евгений Антропов Актриса театра и кино Мария Рассказова Актер театра и кино Никита Сюсюкин

Режиссёр
Валерий Шейман
Актёры
Галина Петрова, Александр Мохов, Карина Разумовская, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Евгений Антропов, Мария Рассказова, Никита Сюсюкин
Возраст
12+
Жанры
Драма-комедия